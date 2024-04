Die vom Iran unterstützte Miliz Kataib Hisbollah im Irak ist nach eigenen Angaben entschlossen, ihre Angriffe auf die US-Streitkräfte im Land wieder aufzunehmen. Ein Besuch des irakischen Ministerpräsidenten in Washington habe kaum Fortschritte bei den Gesprächen über einen Abzug der US-Truppen gebracht, teilte die Kataib Hisbollah mit. "Was kürzlich geschehen ist, ist erst der Anfang", erklärte die Gruppe. Damit bezieht sie sich offenbar auf einen Raketen-Angriff auf einen Stützpunkt der US-Streitkräfte in Syrien. Die Raketen seien irakischen Grenzregion zu Syrien abgefeuert worden, erklärten dazu irakische Sicherheitskräfte. Das US-Militär teilte mit, dass ein Kampfflugzeug den Raketenwerfer im Rahmen der Selbstverteidigung bombardiert habe. Auf amerikanischer Seite habe es keine Verletzten gegeben.

Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hat nach Militärangaben Plänen zur Fortsetzung des Gaza-Kriegs zugestimmt. Halevi habe "die weiteren Schritte" am Sonntag genehmigt, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Der israelische Kan-Sender berichtete, Teil der Pläne sei auch ein Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Süden an der Grenze zu Ägypten. Es sei offenbar in Kürze mit einer Evakuierung der Zivilbevölkerung zu rechnen.