Die ersten Fälle der mysteriösen Vergiftungen wurden bereits im November gemeldet. Irans Regierung geht von gezielten Angriffen aus. Betroffen sind fast ausschließlich Mädchenschulen. Vor wenigen Tagen meldete dann die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, dass erneut 35 Schülerinnen einer Mädchenschule in der Stadt Pardis wegen Atemnot in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Daraufhin beriet auch das iranische Parlament über die Vorfälle. Ein Regierungssprecher äußerte den Verdacht, dass mit den mutmaßlichen Vergiftungen die Schließung von Mädchenschulen erzwungen werden solle.

Landesweit wurden bisher Hunderte Schülerinnen in Krankenhäusern behandelt. Am Wochenende war es in mehreren Städten zu Protesten von Eltern gegen die mutmaßlichen Anschläge gekommen, auch in den USA wurde demonstriert. Noch immer gibt es keine offizielle Erklärung. Sie werfen den Behörden Versagen vor und geben ihnen eine Mitschuld. Ärzte sprechen von Gasvergiftungen.