Die Hochgeschwindigkeitsstrecke wird seit 2010 geplant und soll zweigleisig und vollständig elektrifiziert die 870 Kilometer lange Strecke von Tallin in Estland über Riga in Lettland und Vilnius in Litauen bis nach Warschau führen. Das würde die Fahrzeiten zwischen den Hauptstädten des Baltikums deutlich verkürzen: Die rund 600 Kilometer zwischen Talinn und Vilnius etwa könnte man in knapp drei Stunden und 40 Minuten zurücklegen. Heute braucht man mit dem Auto fast acht Stunden, einen durchgehenden Zug gibt es nicht. Und: Europa hätte damit endlich ein einheitliches Schienennetz, das Baltikum wäre integrierter denn je und schnelle Züge von Paris oder Berlin bis nach Helsinki würden Wirklichkeit werden. Denn bisher fahren die Züge im Baltikum auf sowjetischen Schienen, die eine größere Spurbreite haben. Heißt: An der polnischen Grenze müssen Waggons für Güter und Personen aufwändig umgesetzt werden, bevor sie weiterfahren können. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Während in Deutschland und weiten Teilen Europas kaum jemand von "Rail Baltica" gehört hat, sorgt sie im Baltikum für Emotionen: "So etwas hat es in der Geschichte unserer Region noch nicht gegeben", erklärt Karlis Lesińš, "das war ein Grund, warum ich meine ganze Aufmerksamkeit darauf richten wollte." Der Filmemacher aus Riga begleitet das Projekt seit 2018 und reist durchs ganze Baltikum – um Baustellen in Augenschein zu nehmen, um Interviews und Recherchen durchzuführen.

Bereits 2014 gründeten Estland, Lettland und Litauen das staatliche Gemeinschaftsunternehmen "RB Rail AS", um das sogenannte "Jahrhundertprojekt", dessen Kosten auf 5,8 Milliarden Euro veranschlagt wurden, gemeinsam umzusetzen. Das zehntausendseitige Vertragsdokument, das Lesińš kurz zu sehen bekam, offenbart nicht nur die Größenordnung der "Rail Baltica", sondern gibt auch einen Hinweis auf die langwierigen Verhandlungen, oder anders formuliert: auf ein ziemliches Gerangel um Geld, Kompetenzen und verschiedene Interessen der drei Staaten – zum Unmut Brüssels, das den Bau zu 85 Prozent finanziert und immer wieder anmahnt, dass alle an einem Strang ziehen und das große Ganze sehen mögen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch auch nachdem die Vereinbarung von allen drei Parlamenten ratifiziert wurde, scheinen die Interessen unversöhnlich zu bleiben. Die erste, die unter diesem Druck das Handtuch warf, ist Baiba Rubesa. 2015 wurde die Lettin Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende der "RB Rail AS", 2018 gab sie auf: "Nach diesen drei Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich hauptsächlich gegen Windmühlen kämpfe. Und zwar schmutzige Windmühlen – in Estland, Lettland und Litauen." Im Interview mit Karlis Lesińš macht Rubesa damals ihrem Ärger Luft: "Litauen wollte vom ersten Tag an kein gemeinsames Projekt. Aber dass sie so böse sein würden (…), hätte ich nicht erwartet. Die Litauer sind echte Schurken." Die Aussage verunsichert selbst den erfahrenen Filmemacher. "Ach die wissen, dass ich so denke", winkt Rubesa ab, "das ist kein Geheimnis."