In Georgien hat ein umstrittenes Gesetz zur verschärften Kontrolle von Nichtregierungsorganisationen eine weitere Hürde genommen. Im Parlament in der Hauptstadt Tiflis stimmten am Mittwoch 83 der insgesamt 150 Abgeordneten für die Gesetzesinitiative. 23 stimmten dagegen. Damit das Gesetz in Kraft tritt, ist noch eine dritte Lesung notwendig. Laut Regierungschef Irakli Kobachidse ist das in zwei Wochen geplant.