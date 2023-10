Knapp zwei Wochen nach Beginn des Kriegs zwischen der radikalislamischen Hamas und Israel laufen die Bemühungen um erste Hilfslieferungen für die Zivilisten im abgeriegelten Gazastreifen auf Hochtouren. Der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird Medienberichten zufolge am Freitag für Hilfslieferungen für das abgeriegelte Palästinensergebiet geöffnet. Das berichtete der staatsnahe TV-Sender Al Kahera News am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte "Quellen".

Indes ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu einer neuen Nahost-Reise aufgebrochen, um sich für humanitäre Hilfe und die Freilassung deutscher Hamas-Geiseln einzusetzen. Am Donnerstagabend kündigte sie in Jordanien an, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit einer humanitären Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Euro unterstützen zu wollen. Mit dem Geld sollten internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, das UN-Kinderhilfswerk Unicef und vor allem das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) unterstützt werden, so die Grünen-Politikerin.