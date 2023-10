Nach der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt machen sich die Kriegsparteien gegenseitig für den mutmaßlichen Beschuss verantwortlich. Die Hamas beschuldigte Israel und kündigte einen "Tag des Zorns" an. Die israelische Armee erklärte, es handle sich um eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad und kündigte Beweise an. Ein Militärsprecher verwies auf ein abgehörtes Gespräch, in dem ein Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben habe.

Ein junger Palästinenser trägt ein Kind aus dem Ahli Arab Krankenhaus in Richtung Al-Shifa Krankenhaus im Gazastreifen. Bildrechte: dpa Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sollen bei der Explosion Hunderte Menschen getötet und verletzt worden sein. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar.

Ein verletztes palästinensisches Kind wartet nach dem Beschuss des Ahli Arab Krankenhauses in Gaza-Stadt auf medizinische Versorgung im al-Shifa Krankenhaus. Bildrechte: dpa Palästinenserpräsident Mahmud Abbas kündigte eine dreitägige Staatstrauer an und berief ein Krisentreffen ein.

Westliche Welt reagiert schockiert und entsetzt

Zahlreiche Länder wie der Iran, Ägypten, Jordanien, Katar und die Türkei sowie die Weltgesundheitsorganisation WHO verurteilten den Angriff. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau bezeichnete den Beschuss der Klinik als "entsetzlich und absolut inakzeptabel". In Deutschland zeigte sich das Auswärtige Amt erschüttert. Zivile Ziele, insbesondere ein Krankenhaus dürften unter keinen Umständen angegriffen werden. Ähnlich reagierte UN-Generalsekretär António Guterres und verwies auf das humanitäre Völkerrecht.

Wir sind zutiefst schockiert angesichts der Berichte über hunderte Tote im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza. Bundesaußenministerium

US-Präsident Joe Biden reagierte mit Bestürzung auf den Raketeneinschlag in dem Krankenhaus. Er sei "empört und zutiefst betrübt" über den schrecklichen Verlust von Menschenleben". Das Weiße Haus erklärte, "Die Vereinigten Staaten treten unmissverständlich für den Schutz der Zivilbevölkerung während des Konflikts ein". Biden war am Dienstagabend nach Israel aufgebrochen, wo er am Mittwoch erwartet wird.

Nach Krankenhausbeschuss: Proteste in muslimischen Staaten

In mehreren muslimisch geprägten Ländern kam es zu spontanen Protesten. Im jordanischen Amman versuchten Demonstranten laut Nachrichtenagentur Petra, zur israelischen Botschaft zu gelangen. In der türkischen Metropole Istanbul versammelten sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu zahlreiche Menschen, schwenkten palästinensische Flaggen und riefen anti-israelische Parolen. Weitere Proteste gab es zum Beispiel in Tunesien, Irak, Iran und im Libanon. Die mit Israel verfeindete pro-iranische Miliz Hisbollah rief einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel aus.

Sicherheitskräfte gehen gegen Demonstranten vor, die versuchen, die israelische Botschaft in Amman, Jordanien, zu betreten. Bildrechte: dpa

Jordanien sagt Gipfeltreffen mit Biden ab

Jordanien sagte ein für Mittwoch geplantes Vierer-Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Amman ab. Ein solches Treffen werde stattfinden, "wenn die Entscheidung getroffen wurde, diesen Krieg zu beenden und den Massakern ein Ende zu setzen", erklärte der jordanische Außenminister Ayman Safadi. An dem Treffen sollten ursprünglich Biden, der jordanische König Abdullah II., der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen, um über die humanitäre Notlage der Zivilisten im Gazastreifen zu sprechen.

Scholz nach Verzögerung wegen Raketenalarms in Ägypten eingetroffen

Nach seinem Besuch in Israel traf Bundeskanzler Olaf Scholz in der Nacht zum Mittwoch in Ägypten ein. In Kairo will Scholz mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi unter anderem über die Freilassung der etwa 200 Geiseln sprechen. Ägypten ist das einzige arabische Nachbarland Israels, das an den Gaza-Streifen grenzt.