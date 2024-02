Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zwei Geiseln befreien können. Es handle sich um zwei Männer im Alter von 60 und 70 Jahren. In der Nacht zu Montag startete die israelische Armee einen Luftangriff nahe des Grenzübergangs Rafah. Die Terrororganisation Hamas erklärte, dass dabei mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen seien, darunter Kinder und Frauen.

Wie das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitteilte, wurden bei den Angriffen 14 Häuser und drei Moscheen in verschiedenen Teilen der Stadt getroffen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP zufolge waren die Angriffe stärker als in den vergangenen Tagen. Die israelische Armee erklärte ihrerseits am Montag, sie habe "eine Reihe von Angriffen auf terroristische Ziele in der Gegend von Schabura im südlichen Gazastreifen durchgeführt", die nun abgeschlossen seien.