Nach den erneuten Gefechten im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon hat das israelische Militär der Hisbollah vorgeworfen, den Libanon in einen Krieg hineinzuziehen. Die Hisbollah greife an und ziehe den Libanon in einen Krieg hinein, der diesem keine Gewinne, aber viele Verluste bringen würde, erklärte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus im Onlinedienst X, ehemals Twitter. Die proiranische Schiitenmiliz spiele ein sehr, sehr gefährliches Spiel.

Syrische Staatsmedien melden israelische Raketenangriffe auf die internationalen Flughäfen von Damaskus und Aleppo. Dabei sei ein ziviler Mitarbeiter Flughafenangestellter getötet und ein weiterer verletzt worden, heißt es in den Berichten. Die Flughäfen seien wegen erheblichen Schäden an den Start- und Landebahnen außer Betrieb. Nach Angaben des Verkehrsministeriums werden Linienflüge nach Latakia umgeleitet.

Bildrechte: dpa

Die USA werden ein Raketenabwehrsystem THAAD und zusätzliche Patriot-Luftabwehrraketenbatallione in den Nahen Osten schicken. Damit reagierten die USA auf die jüngsten Angriffe auf US-Truppen in der Region, teilt das Pentagon mit. Nach ausführlichen Gesprächen mit Präsident Joe Biden über die jüngsten Eskalationen durch den Iran und seine Stellvertreter im gesamten Nahen Osten habe er eine Reihe zusätzlicher Schritte angeordnet, um die Position des Verteidigungsministeriums in der Region weiter zu stärken, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin. Er werde auch zusätzliche Truppen in Bereitschaft versetzen. Er sagte aber nicht, wie viele. Zuvor hatten die USA bereits mehrere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, darunter zwei Flugzeugträger. Auch Luftwaffengeschwader wurden in die Region geschickt.