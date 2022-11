Raketenprogramm Nordkorea will mächtigste Atommacht werden

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un will sein Land zur weltweit stärksten Nuklearstreitmacht machen. Das "Endziel" sei es, die mächtigsten strategischen Streitkräfte der Welt zu besitzen, wurde Kim am Sonntag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Damit solle "die Würde und Souveränität des Staates und der Bevölkerung geschützt" werden, heißt es in einer Anordnung.