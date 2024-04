Bei einem Brand in Istanbul sind nach Behördenangaben am Dienstag mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Ein Schwerverletzter werde im Krankenhaus behandelt, teilte das Büro des Istanbuler Gouverneurs Davut Gül mit. Der Feuer war demnach bei Bauarbeiten in einer Disko im ersten und zweiten Untergeschoss eines 16-stöckigen Wohnhauses in der türkischen Metropole ausgebrochen.