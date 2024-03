Am morgigen sogenannten "Super Tuesday" will der ehemalige US-Präsident den Sack nun zumachen. An diesem halten die Republikaner Vorwahlen in 15 Bundesstaaten ab – unter anderem auch in den bevölkerungsreichsten US-Staaten Kalifornien und Texas, in denen es besonders viele Delegiertenstimmen zu gewinnen gibt. Es wird erwartet, dass Haley ihre Kandidatur zurückzieht, sollte sie an diesem Tag keine nennenswerten Erfolge erzielen.