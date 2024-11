Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gratulierte Donald Trump. Die Bundesregierung stehe zum engen transatlantischen Verhältnis unabhängig von Parteien, sagte Baerbock nach ihrer Rückkehr von einer Ukraine-Reise. Für politische Differenzen sei Dialog wichtig. Baerbock sprach sich für weitere Ukraine-Hilfen aus. Die Ukraine verteidige "mehr denn je unsere gemeinsame Freiheit".



FDP-Chef Christian Lindner sagte in Berlin: "Dem neuen Präsidenten Donald Trump wünsche ich Fortune und Weisheit." Europa sollte ihm die Hand ausstrecken. Lindner forderte "Respekt" für die Wahlentscheidung der Menschen in den USA.



SPD-Chef Lars Klingbeil erwartet durch Trumps Sieg gravierende Auswirkungen auf den Rest der Welt. Er sagte im Deutschlandfunk: "Deutschland muss jetzt mehr Verantwortung übernehmen in Europa und auch in der Welt". Das gelte etwa für die Ukraine - und "wir müssen das tun als Deutschland".