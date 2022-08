In der reinen Förderpolitik könne die EU zwar nicht viel lernen. Das Paket der USA sei nur gemessen an den Bedingungen ein Fortschritt. Als besonders lobenswert hob Schwarze hervor, dass hier Klimaschutz mit der Bekämpfung der Inflation verzahnt werden. Das sei eine Neuerung, die in Europa in Zukunft sicher eine Rolle spielen werde.



Der US-Senat hatte in der Nacht zu Montag mit den Stimmen aller Demokraten und der Entscheidungsstimme von Vizepräsidentin Kamala Harris für das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz gestimmt. Es sieht unter anderem 370 Milliarden Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz sowie 64 Milliarden Dollar für die Gesundheitsversorgung vor. Das Gesetz benötigt noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses. Dort gilt eine Mehrheit der Demokraten als gesichert.