US-Stützpunkte angegriffen USA fliegen Luftangriffe auf Iran-gestützte Milizen in Syrien

Hauptinhalt

27. Oktober 2023, 09:34 Uhr

Nachdem vom Iran unterstützte Gruppen seit über einer Woche US-Stützpunkte in Syrien angreifen, sind die USA nun Luftangriffen geflogen. Das Verteidigungsministerium betonte, es gehe dabei um Selbstverteidigung. Das Ganze habe nichts mit dem Krieg in Israel zu tun. Das Pentagon kündigte weitere Maßnahmen an, sollten die Angriffe nicht aufhören.