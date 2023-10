US-Präsident Joe Biden und Netanjahu haben weitere Hilfslieferungen in den Gazastreifen vereinbart. Diese "wichtige Hilfe" werde weiterlaufen, erklärte das Weiße Haus am Sonntag nach einem Telefonat der beiden Politiker. Am Samstag überquerten 20 Lkw mit internationalen Hilfsgütern, am Sonntag 17 von Ägypten aus den Grenzübergang Rafah, den derzeit einzigen Zugang zum Gazastreifen.