Der True-Crime-Podcast wird seit 2019 in der Redaktion „Wirtschaft und Ratgeber“ und seit 2020 in Zusammenarbeit mit der Redaktion „MDR Aktuell“ produziert. Gemeinsam mit dem Podcast „Was tun, Herr General?“ zählt „Die Spur der Täter“ zu den aktuell erfolgreichsten Podcast-Angeboten des Mitteldeutschen Rundfunks. In der Jahresbilanz 2023 stehen 4,8 Mio. valide Downloads auf Audiostreaming-Plattformen wie der ARD Audiothek sowie 3,7 Mio. Streams bei Spotify.

In der ersten Ausgabe mit neuem Titel spricht Host Mattis Kießig mit dem ehemaligen Kriminalisten und Entführungsexperten Wolfgang Benz über einen der aufsehenerregendsten Kriminalfälle in der deutschen Nachkriegsgeschichte. 2010 – 29 Jahre nach der Tat – wird in einem Indizienprozess ein Mann wegen der Entführung und Tötung der zehnjährigen Ursula Herrmann zu lebenslanger Haft verurteilt. Er beteuert bis heute seine Unschuld und versucht, dies nach seiner Haftentlassung 2023 zu beweisen. Der dreiteilige Film zum Fall kann in der ARD Mediathek gestreamt werden.