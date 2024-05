Ein Vorzeige-Jugendheim am Stadtrand ist der Schauplatz für den neuen MDR-„Tatort“ aus Dresden. In „Siebenschläfer“ (AT) müssen Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und ihr Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) den Tod einer Teenagerin aufklären. Ihre Leiche wurde in einem See in der Nähe des Jugendheims gefunden. Das Drehbuch zum neuen Fall stammt von Silke Zertz und Frauke Hunfeld. Regie führt Thomas Sieben. Die Bildgestaltung übernimmt Willy Dettmeyer.