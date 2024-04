Während in Sachsen und Thüringen der Wahlkampf anläuft für die Landtagswahlen im September, hat das Kabinett in Sachsen-Anhalt derzeit die Hälfte der aktuellen Legislaturperiode hinter sich gebracht. Anlass für eine Halbzeit-Bilanz und einen Ausblick auf die Herausforderungen der kommenden zwei Jahre.

Gestartet war die Landesregierung mitten in der Corona-Pandemie. Diese galt beim Amtsantritt aus Sicht der Menschen im Land als drängendstes Problem, flankiert von der Situation auf dem Land und in Sachsen-Anhalts Schulen sowie der Lage der Wirtschaft.

Besonders unzufrieden zeigen sich die Menschen bei der Gesundheitsversorgung. Während das in Sachsen nur etwa auf ein Drittel der MDRfragt-Mitglieder zutrifft, sind es in Sachsen-Anhalt mehr als die Hälfte der Teilnehmenden. Über die Gesundheitsversorgung in der Zukunft zeigen sich sogar 80 Prozent der Befragten aus Sachsen-Anhalt besorgt.