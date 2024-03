„Die Freigabe von Cannabis ist eine ideologisch motivierte Entscheidung der Ampelregierung“, empört sich der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Christoph Zippel. Alle Kinder- und Jugendmediziner liefen Sturm gegen diese Entscheidung. Auch der Leiter der Psychiatrischen Uniklinik Jena, Professor Martin Walter, kritisiert die Legalisierung zum jetzigen Zeitpunkt. Aus seiner Sicht fehlen die dringend nötigen Maßnahmen zur Prävention völlig. Die Thüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph hingegen verteidigt die Gesetzesvorlage des Bundesgesundheitsministers. Sie sitzt im Gesundheitsausschuss des Bundestages und hält die Entkriminalisierung von Cannabiskonsum für überfällig. Dadurch, so ihre Überzeugung, steige der Konsum der Droge generell nicht an. Die Justiz werde in Zukunft entlastet und auch für Präventionsmaßnahmen seien 6 Millionen zusätzlich in den Bundeshaushalt eingestellt.