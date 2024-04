Im Vorfeld der Europawahl 2024, am Wahltag und nach der Wahl berichtet der MDR umfassend über die Vorbereitungen und politischen Ereignisse im Sendegebiet sowie über landespolitische Bezüge der Wahl.

Jens Hänisch, Projektverantwortlicher für MDR-Wahlkonzepte: "Mit Wahlkonzepten, wie dem zur Europawahl 2024, bieten wir den Menschen einerseits einen Überblick über unser umfangreiches und vielseitiges Informationsangebot zur Wahl. Anderseits machen wir transparent, wie und nach welchen journalistischen Maßstäben wir arbeiten. So verdeutlichen wir schwarz auf weiß, wie ausgewogen wir entsprechend unseres Anspruchs ‚MDR für alle‘ berichten."

Gemäß des öffentlich-rechtlichen Auftrags sehen sich die MDR-Redaktionen in der Verantwortung, den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf allen Ausspielwegen umfassende Informationen rund um die Europawahl zu liefern und eine ausgewogene Darstellung aller politischer Meinungen und Perspektiven zu bieten. Auf Grundlage einer objektiven Berichterstattung soll so die politische Meinungsbildung ermöglicht werden. Dabei gelten die rechtlichen Rahmenbedingungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.