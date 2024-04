Die Drehbücher zu den beiden ersten Filmen „Neuanfang“ (AT) und „Väter und Töchter“ (AT) schrieb Anja Flade-Kruse („Miss Merkel“, „Praxis mit Meerblick“, „Lena Lorenz“, „Herzstolpern“). Regie führt Stefan Bühling („In ewiger Freundschaft“, „Martha Lieberman – Ein gestohlenes Leben“, „Legal Affairs“, „Falk“). Vor der Kamera von Alexander Palm stehen außerdem Kai Schumann als Majas Mann Steffen Freydank, Wolfgang Stumph als ihr Vater Bernd Lippold, Karl Kranzkowski als Majas ehemaliger Chef Reiner Rückert, Ramona Kunze-Libnow als Tiermedizinische Fachangestellte Uta Helmreich, Max von Pufendorf als Tierarzt Dr. Sebastian Pfeifer und Matti Schmidt-Schaller als Julias Bruder Leo Kramer.

Auf dem Weg in ihre Praxis läuft der Naumburger Tierärztin Maja ein Hund vor ihr Auto. So kommt Maja zu spät zum Termin mit Julia Kramer, die ihr der Klinikkonzern Sanaripets als zukünftige Kollegin schickt. Denn Majas Chef Reiner Rückert geht in den wohlverdienten Ruhestand und will seine kleine Praxis an den Konzern verkaufen.