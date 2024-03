Was steckt hinter den Diskussionen, die das Netz und unsere Gesellschaft bewegen? Und wo finden wir einen Konsens? Diese Fragen geht Alexander Prinz in seinem Format „Der Dunkle Parabelritter“ ab sofort für funk nach. Er widmet sich den Themen, die auf der Straße, am Frühstückstisch oder online besprochen werden. Von der Frage, wie Memes für politische Zwecke eingesetzt werden, bis zur Klimawandelleugnung macht er vor keiner Diskussion halt. Der Dunkle Parabelritter gibt sich nicht mit den lautesten Meinungen zufrieden, sondern beleuchtet gesellschaftliche Debatten von allen Seiten.

„In aktuellen Diskursen werden immer wieder zwei Probleme deutlich: Zum einen, dass das Bild Ostdeutschlands durch zu geringe Repräsentation verzerrt ist. Und zum anderen, dass wir es mit einer Spaltung und Polarisierung zu tun haben, die am Ende weder dem Ergebnis noch unserer Gesellschaft nützt. Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks soll sein, diese Spaltung zu überwinden. Deswegen freue ich mich, mit der Unterstützung meines Heimatsenders künftig auch im Rahmen des ÖRR nach dem suchen zu können, was uns verbindet und damit gegen diese Spaltung wirken zu können“, Alexander Prinz, Der Dunkle Parabelritter.



„Wir freuen uns, dass „Der Dunkle Parabelritter“ jetzt mit funk und dem MDR für eine offene Debattenkultur streitet und gesellschaftliche und politische Missstände offenlegt – gerade aus einer ostdeutscher Perspektive. Denn über Manipulation und gezielte Desinfomationen aufzuklären, den Blick genau in die Diskurse zu werfen, diese Mission erwartet man von öffentlich-rechtlichen Angeboten“,Roman Twork, MDR-Redaktionsleiter Kultur und Jugend.

Zum Auftakt geht „Der Dunkle arabelritter“ auf den so genannten Kulturkampf und die aktuelle Debatte um Wokeness ein. Dabei stellt er die Frage: „Ist Wokeness am Ende?“. Das Video ist ab Sonntag, 10. März auf funk.net und YouTube verfügbar. Der Dunkle Parabelritter ist eine Produktion von HalleWood GmbH & Co. Kg im Auftrag des MDR für funk. Mehr Informationen sind auf der Formatseite im funk-Presseportal zu finden.