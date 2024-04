Es geht um scheinbar „unangepasste" Mädchen und junge Frauen aus der ehemaligen DDR, die durch systematische und sexualisierte Gewalt diszipliniert werden sollten. In den im Volksmund „Tripperburgen“ genannten Stationen wurden sie täglich gegen ihren Willen gynäkologisch untersucht und misshandelt, mit dem Ziel, sie zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ zu erziehen. „Das Besondere ist, dass wir das bisher kaum aufgearbeitete Thema der sogenannten ‚Tripperburgen‘ nahbar und aus feministischer Perspektive erzählen“, sagt Ann-Kathrin Canjé, MDR-Redakteurin und Podcast-Ideengeberin. Podcast-Host Charlotte Witt stellt sich der Frage: „Why do I care?“, blickt auf Machtsysteme damals und heute und transportiert das Thema ins 21. Jahrhundert.

Der neue Storytelling-Podcast des MDR ist beim Sounddesign neue Wege gegangen: Hier trifft Elektro auf Klassik. Das junge ostdeutsche DJ-Team Judith van Waterkant und Stephan Witzovsky produzierte in Kooperation mit Frauenstimmen des MDR-Rundfunkchores und Streichern des MDR-Sinfonieorchesters ein imposantes Sounddesign, das auf beeindruckende Weise die verstörende Welt der „Tripperburgen“ in musikalische Töne und Geräusche übersetzt hat.

Den Macherinnen und Machern ist es gelungen, tief in das System der „Tripperburgen“ einzutauchen und die Rolle der Verantwortlichen von damals zu rekonstruieren. Wie konnte zehntausenden Frauen über so einen langen Zeitraum Leid angetan werden? Sie sind den Täterinnen und Tätern auf der Spur und sprechen mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über dieses grausame Kapitel DDR-Geschichte. Forschende, Historiker und Expertinnen wie die Autorin Mithu Sanyal, die Psychologin Tolou Maslahati oder der Forscher Maximilian Schochow ordnen diskriminierende Strukturen in Gegenwart und Vergangenheit ein und geben Einblick in Themen wie Traumabewältigung und Wiedergutmachung.