MDR | 26.02.2024 Die größten Beefs im Musikbiz: Podcast von ARD Kultur mit Jennifer Weist und Markus Kavka

„Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz“ seziert sechs Fälle, in denen es so richtig geknallt hat – querbeet durch die Genres, von den 1980ern bis heute. Ab 29. Februar erzählen die Musikerin Jennifer Weist und der Journalist Markus Kavka in der ARD Audiothek und bei ardkultur.de jede Woche einen prominenten Streitfall. Los geht’s mit Lady Gaga vs. Madonna.