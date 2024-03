„Rocko Schamoni – der King ist zurück auf den großen Bühnen des Landes! An seiner Seite stehen großartige Gäste und zaubern einzigartige Abende vor begeistertem Publikum!” Ungefähr diesen Satz würde Manager Gereon Klug gerne über seinen Schützling Rocko Schamoni in der Presse lesen.

Die Wahrheit ist jedoch weit dramatischer: Der Entertainer, Autor, Regisseur und Musiker Rocko Schamoni ist am Ende. Seine Tour verkauft sich immer schlechter, die anstrengenden Jahre als „Kult-Rocko” sind Schamoni deutlich anzumerken. Sein Manager Gereon Klug greift deshalb zum letzten Mittel: Kontakte. Prominente aus Rockos Adressbuch sollen helfen, die Hallen wieder zu füllen. Klaas Heufer-Umlauf, Joy Denalane, Linda Zervakis und Charly Hübner entscheiden sich kurzfristig, die „Rocko Schamoni Supershow“ für einen Abend zu veredeln. In vier Folgen wird erzählt, wie Rocko Schamoni den Tag vor der eigentlichen Show mit ihnen verbringt. Jede Folge spielt in einer anderen Stadt (Berlin, Stuttgart, Hamburg und Neustrelitz) und dort an besonderen Locations.

Die Tour zur "Rocko Schamoni Supershow" ist inszeniert. Die fiktive Handlung zwischen Rocko Schamoni und seinem Manager Gereon Klug bildet den Rahmen für die Gespräche mit den Gast-Stars. Das Drehbuch überspitzt das reale Leben auf Tour und wurde geschrieben von Rocko Schamoni, Gereon Klug, Michael Köppel und Matthias Grübel, der auch die Regie übernommen hat.

Die Episoden im Überblick

Episode 1: Mit Klaas Heufer-Umlauf in Berlin

Bildrechte: ARD Kultur Klaas Heufer-Umlauf soll mit seiner Social Media-Power Rockos Ticketverkäufe ankurbeln. Sie treffen sich in Berlin und kommen über gute Musik, Comedy und Verantwortung ins Gespräch. Da bekommt die Band Deichkind von Gereon Klug ein wahnwitziges Angebot.



Episode 2: Mit Joy Denalane in Stuttgart



Unter dem Vorwand, Geld für ein Panda-Hospiz zu sammeln, gewinnt Gereon Joy Denalane für Rockos Tour. In Stuttgart treffen sie sich zum ersten Mal und lernen sich im Gespräch kennen. Jan Delay muss sich in der Zwischenzeit mit Manager Gereon Klug herumschlagen.

Episode 3: Mit Linda Zervakis in Hamburg

In Hamburg-Harburg zeigt Rocko Linda Zervakis die Kunst des Töpferns und entert mit ihr das Lehrerzimmer ihrer alten Schule. Die beiden reden über Freiheit, Schulzeit und Familie. Der vom Geld getriebene Gereon versucht, Horst Lichter („Bares für Rares“) Lindas getöpfertes Werk unterzujubeln.

Episode 4: Mit Charly Hübner in Neustrelitz

Bildrechte: ARD Kultur Die beiden Freunde Rocko und Charly treffen sich in dessen Heimat Neustrelitz, wo seine Karriere begann. Rocko überredet ihn, abends mit ihm auf die Bühne zu gehen. Bis dahin erzählt ihm Charly bei einem Bier zu viel von seiner Liebe zum Schauspiel und Metal in der DDR. Da sprengt Caren Miosga die Szene und wir lernen Gereons sanfte Seite kennen.



Die „Rocko Schamoni Supershow“ ist eine Produktion von Superfilm für ARD Kultur. Seitens ARD Kultur sind Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Yasmin Vorndran-Ahmadiar (Redaktion) verantwortlich. Alle vier Folgen sind ab 15. März in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de zu sehen.

Über ARD Kultur