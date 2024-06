Bachs Musik ist Emotion: Genau das will das Leipziger Ensemble „Sing & Sign“ auch Hörbeeinträchtigten näherbringen – das (Mit)fühlen und Erleben der Musik. Im Chor singen Gehörlose mit Hörenden zusammen. Das spannende an der inklusiven Chorgemeinschaft ist, dass aus der ästhetisch kunstvoll zelebrierten Gebärdenspräche eine eigene Ästhetik erwächst, welche das Musikerlebnis auch für Hörende bereichert. 300 Jahre nach der Uraufführung der Johannespassion öffnet sich Bachs Meisterwerk anlässlich des Leipziger Bachfests in neuer Form einem erweiterten Publikum. Das große Open Air auf dem Leipziger Markt ist am 7. Juni ab 21.00 Uhr im Livestream bei mdr.de, in der MDR AKTUELL-App, auf mdr.de/barrierefreiheit und bei MDR KLASSIK zu sehen. Im Nachgang wird das Konzert auch in der ARD Mediathek abrufbar sein. Neben „Sing & Sign“ sind die weiteren Aufführenden das „collegium thomanum“ sowie „Weimar Baroque“ unter der Gesamtleitung von Diogo Mendes.