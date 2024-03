MDR JUMP-Marketing-Chef Torsten Schütz betont, wie wichtig es dem MDR ist, gerade in ländlichere Regionen und zu den Menschen vor Ort zu gehen: „Die nominierten Orte, allesamt Städte unter 100.000 Einwohner, erfahren bereits in der Votingphase auf den verschiedenen MDR-Ausspielwegen große Präsenz. Das bringt nicht nur eine große Aufmerksamkeit für die Orte und die angrenzenden meist ländlichen Räume, sondern macht die regionale Verankerung von MDR JUMP besonders deutlich.“

Abgestimmt werden kann ab sofort auf mdrjump.de. Nach zwei Wochen entscheidet sich, welche drei Städte eine Runde weiter sind und sich stellvertretend für ihr Bundesland dem finalen Voting stellen. Am 25. März um 7:10 Uhr steht der Sieger fest und wird live bei MDR JUMP in der Morningshow verkündet.

Innerhalb von nur fünf Tagen stemmt dann eine mehr als 100-köpfige Produktions-Crew die Vorbereitungen, um den Siegerort in eine Open Air Arena zu verwandeln. Nach dem großen Mach-Dich-Ran Show-WarmUp um 19:15 Uhr heißt es am Ostersamstag, 30. März dann um 20:15 Uhr „Bühne frei und Herzlich Willkommen zum MDR JUMP Osterfeuer 2024!“ Und dann präsentieren Sarah und Lars von der MDR JUMP Morningshow die große Unterhaltungsshow für die ganze Familie mit zahlreichen Stars, live übertragen im MDR Fernsehen, begleitet auf MDR JUMP im Radio und im Netz.

Nach Orten wie Apolda, Zeulenroda oder Annaburg können die Menschen im Osten auch in diesem Jahr wieder entscheiden, wo die große Liveshow stattfinden soll. Als musikalische Gäste darf sich das Publikum in der Siegerstadt unter anderem auf PHILIPP DITTBERNER, MASCHINE, RIGHT SAID FRED, RIKU RAJAMAA, LOI und GESTÖRT ABER GEIL freuen.