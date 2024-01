Fast 120 Vorschläge standen auf der Longlist, zusammengetragen von über 100 Expertinnen und Experten von großen und kleinen Labels, Booking- und Promotion-Agenturen sowie Managements. Die beteiligten Programme einigten sich auf 15 Acts, die das Potential haben, in diesem Jahr den Durchbruch zu schaffen. Die neue Hotlist beweist: Der deutsche Musiknachwuchs 2024 schließt nahtlos an den sehr erfolgreichen letzten Jahrgang mit inzwischen etablierten Künstlerinnen und Künstlern wie Ayliva, Ski Aggu, Ennio und FastBoy an.

In der aktuellen Situation, in der es für junge Acts immer noch schwer ist, genügend Tickets für kostendeckende Konzerte zu verkaufen, unterstützen die beteiligten Programme so, wie es am sinnvollsten ist: Indem sie den jungen Musikerinnen und Musikern ein Forum geben, um bekannter zu werden.

Zu den 15 Entdeckungen gehört zum Beispiel der Producer Bennett, der mit „Vois Sur Ton Chemin“ bereits einen ersten Hit landen konnte. Der gerade 20 Jahre alt gewordene Berq konnte mit seinen gefühlvollen und ehrlichen Songs ebenso überzeugen wie der Indierock von Paula Carolina und Damona. Auch auf der Hotlist: Social-Media-Phänomen Baby B3ns und natürlich die Gewinner des NEW MUSIC AWARDS 2023: Blumengarten. Florentina, Uche Yara und Jazeek sorgen darüber hinaus für spannende Impulse aus der und in die Szene.

Die beteiligten Programme werden die 15 Acts in den kommenden zwölf Monaten begleiten und unterstützen.

"New Music 2024" - Die Hotlist in alphabetischer Reihenfolge:

Ausführliche Informationen zu den Acts unter www.newmusicaward.de.

New Music Award 2024: Nachwuchsförderung in Musikdeutschland