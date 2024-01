Seit 2011 ist Ulrich Manitz Wellenchef von MDR JUMP. Er bedankt sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen „für die vielen guten gemeinsamen Jahre“. Zu seiner neuen Aufgabe im Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt erklärt er: „Wir wollen mit ‚MDR Sachsen-Anhalt – Das Radio wie wir‘ die Mitte der Gesellschaft in Sachsen-Anhalt erreichen, die Hörerinnen und Hörer mit unseren Themen informieren, berühren und unterhalten und immer ein zuverlässiger Anker in diesen bewegten Zeiten sein. Ich freue mich sehr darauf, diese spannende Aufgabe mit einem tollen Team in Magdeburg angehen zu dürfen.“