„Better than human?“: MDR/WDR-Doku wagt ungewöhnliches KI-Experiment

Doch kann KI auch eine emotionale Bezugsperson ersetzen? Für die Dokumentation „Better than human? Leben mit KI“ haben MDR und WDR gemeinsam ein ungewöhnliches Experiment gewagt: Drei reale Personen „geben“ ihr Leben einer KI als Vorbild, um technisch nach ihren Vorgaben Menschen mit verschiedenen Problemen zu helfen. Das Ergebnis ist ab 30. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen.

In „Better than Human? Leben mit KI” werden auf Basis von Chat GPT in einer eigenen App drei verschiedene KI-Charaktere erschaffen: Ein „Pfarrer”, eine „Therapeutin” und eine „beste Freundin” – jeweils nach realen, menschlichen Vorbildern, die auch selbst im Film eine Rolle spielen. Die Probandinnen und Probanden des Experiments sind ein junges Paar, das nach einer Fehlgeburt das erste Kind erwartet, eine Rentnerin, die unter Einsamkeit leidet, und eine junge Frau, deren Mutter Krebs im Endstadium hat.

Sie alle kommen in verschiedenen Settings mit der KI in Berührung und führen lange Gespräche mit den KI-Bezugspersonen. Dabei bringen sie ganz unterschiedliche Themen und Lebensfragen mit: Wie geht man mit Einsamkeit um? Wie macht man weiter nach einem schlimmen Schicksalsschlag? Wie plant man eine gemeinsame Zukunft?

„Better than Human?“ ist ein Film von Franka Schönwandt und eine Produktion der Firma DriveBeta. Die Redaktion beim MDR hatte Daniel Schlechter; seitens des WDR hat Anja Richter die Produktion redaktionell begleitet. Die Doku erscheint am 30. Dezember 2023 in der ARD Mediathek und wird am 8. Januar 2024 um 22.20 Uhr im Ersten ausgestrahlt.