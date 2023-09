Hauke Hückstädt, Vorstandsvorsitzender des Netzwerks der Literaturhäuser: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ARD Kultur als überregionalem Partner für das neue Veranstaltungsformat. Mona Ameziane ist uns schon lange als Aktivistin und Stimme für Lesen und Begeisterung am Buch in den sozialen Netzwerken aufgefallen. In unseren Augen findet ebendort das Gespräch kommender Generationen statt. Mit der neuen Reihe bringen wir zusammen, was zusammengehört, und glauben, gemeinsam etwas Aufregendes zu stiften, das viele anspricht.“