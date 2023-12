Das MDR-Fernsehen überträgt „Die José Carreras Gala 2023“ ab 20.15 Uhr live aus Leipzig. Die Sendung ist im Anschluss 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar. Begleitet wird die diesjährige Gala von einer besonderen Aktion: „Klavier 300“ sucht Pianistinnen und Pianisten, die helfen, dass 300 Minuten lang das Klavier in der Leipziger Media City nicht verstummt. Denn jede Minute bedeutet Geld im Kampf gegen Leukämie.

Plötzlich ändert sich das Leben von einer Sekunde auf die andere... In Deutschland erkrankt einer von 75 Männern und eine von 99 Frauen im Laufe des Lebens an Leukämie. Alle 41 Minuten erhält ein Patient hierzulande die Diagnose Blutkrebs. Als selbst einmal Betroffener engagiert sich José Carreras seit vielen Jahren im Kampf gegen diese heimtückische Krankheit.

Die diesjährige José Carreras Gala wird auch das Jubiläum „300 Jahre Bach in Leipzig“ feiern. Deshalb wird es während der Live-Sendung eine besondere Aktion geben: Für 300 Jahre Bach sollen 300 Minuten Bachmusik und andere klassische Komponisten erklingen. Denn: Jede Minute bedeutet 30 Euro. Das Geld für die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. fließt am Ende aber nur, wenn das Klavier 300 Minuten lang nicht verstummt, also ununterbrochen gespielt wird.

Die renommierte Konzertpianistin und Bachkennerin Serra Tavsanli nimmt diese Challenge an – freut sich aber über jede Unterstützung aus Leipzig und Umgebung. Gesucht werden Pianistinnen und Pianisten, die Serra Tavsanli für einige Minuten am Klavier ablösen und ihre Lieblingsstücke vor Ort in der Leipziger Media City zu Gehör bringen. Der Startschuss dieser Aktion fällt am 14. Dezember um 17.30 Uhr innerhalb von „Brisant“ im Ersten. Die fünf Stunden werden darüber hinaus auf dem MDR-Youtube-Kanal und in der ARD Mediathek live gestreamt.