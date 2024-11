Um den herausfordernden Alltag als Autistin geht es in der KiKA-Dramedy "Gong! Mein spektRakuläres Leben". In der Nacht zum Dienstag entscheidet sich, ob die Serie einen der renommierten International Emmy Awards bekommt. Damit gewürdigt werden herausragende Fernsehproduktionen, die nicht in den USA entstanden sind. Die Dramedy um die 10-jährige Eileen war eine der beiden deutschen Produktionen, die in der Kategorie Kids: Live-Action nominiert wurden.

Chancen für KiKA-Serie: "Gong! Mein spektRakuläres Leben"

Im Mittelpunkt steht die 10-jährige Eileen, die eigentlich immer bereits vor dem Gong die Schule mit ihrem Schulbegleiter verlässt, um sich abzuschirmen. Nun steht eine Klassenfahrt an, was eine Horrorvorstellung für das Mädchen mit Autismus ist. Ob und wie sie die Herausforderung meistert, vom Plan der Sabotage bis zum Happy End, das erzählt "Gong! Mein spektRakuläres Leben" in den zehnminütigen Episoden.

Seit dem weltweiten Boom von Serien auf Streaming-Plattformen hat die Preisverleihung, die traditionsgemäß in New York stattfindet, neues Gewicht bekommen. Neben "Gong! Mein spektRakuläres Leben" geht außerdem die Netflix-Serie "Liebes Kind" nach dem gleichnamigen Bestseller von Romy Hausmann für den Kinder-Bereich ins Rennen.

