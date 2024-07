Ökumenische Angebote "Gottes Wort im Blütenmeer" - Warum die Kirche auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist

23. Juli 2024, 15:43 Uhr

Bis Mitte Oktober läuft die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Der Kurpark wurde dafür umgestaltet und lockt nicht nur mit Deutschlands längstem Gradierwerk und kunstvoll arrangierten Blumenrabatten, sondern auch mit gelebter Ökumene in einem kleinen Kirchpavillon. Dort finden immer samstags ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt. Doch warum ist die Kirche auf einer Gartenschau präsent und was hat Religion mit der heimischen Flora zu tun?