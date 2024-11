Beispiele aus den Ergebnissen der Untersuchung + Im Westen Deutschlands geht nur ein Drittel der evangelischen Christen mehrmals jährlich zum Gottesdienst. In Ostdeutschland dagegen mehr als die Hälfte.



+ Prozentual gesehen beteiligen sich doppelt so viele ost- wie westdeutsche Protestanten am Gemeindeleben.



+ Ostdeutsche Protestanten haben ein höheres Vertrauen in ihre Kirche, schätzen ihre eigene Religiosität höher ein und üben mehr religiöse Praktiken aus als die westdeutschen.



+ Obwohl es in Ostdeutschland wesentlich weniger Kirchenmitglieder gibt, hat rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung in Ost wie West Kontakt zu kirchlichen Einrichtungen. Das bedeutet: die soziale Reichweite der Kirche ist relativ gesehen im Osten wesentlich größer als im Westen.



+ Während sich in den westdeutschen Landeskirchen 41 Prozent der Mitglieder als "säkular" einstufen, sind es im Osten nur 15 Prozent.