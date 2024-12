Die Krankheit kündigte sich in der Jugend an

Schon zwei Jahre zuvor scheint sich die Krankheit anzukündigen. Als sie 2009 nach den Herbstferien zurück in die Klasse kommt, fühlt sie sich gemieden und gemobbt. Dann stirbt ihre geliebte Großmutter, mit der sie über alles reden konnte. Sie erinnert sich, wie sie damals immer mehr den Halt verliert. Sie beginnt, sich selbst zu verletzen, was zunächst unbemerkt bleibt. Doch dann versucht sie, sich das Leben zu nehmen. So kommt sie als 14-Jährige das erste Mal in die Psychiatrie, wo sie wegen Depressionen behandelt wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Was folgt, ist eine Odyssee durch Kliniken. Trotzdem meistert Anna ihr Abitur und zieht für ein Sozialpädagogikstudium von Zwickau nach Dresden. Sie muss es wegen der Stimmen im Kopf jedoch abbrechen. Außerdem halten erste optische Halluzinationen sie nachts wach. Vor dem Fenster und in der Wohnung sieht sie "Schattenmenschen, Gebilde aus schwarzem Rauch." Es kommt zum totalen Zusammenbruch. Mit 19 Jahren erfährt sie schließlich, dass sie an Schizophrenie leidet. "Ich benutze das Wort 'leiden'", sagt sie, "weil es wirklich nichts Schönes oder Angenehmes ist."

Das Problem an der Sache ist, dass man selbst nicht weiß, dass man krank ist. Man denkt, alle belügen einen, alle stecken hinter einer Verschwörung oder wollen einem schaden, einen in den Selbstmord treiben. Das ist schon bedrohlich und macht Angst. Anna Kunze

Ankämpfen gegen das Stigma

Laut Krankenkasse ist Anna Kunze ein Pflegefall. Weil sie für die Rente zu jung ist, lebt sie von Pflegegeld. Doch sie will sich der Krankheit nicht einfach ergeben. 2015 geht sie damit an die Öffentlichkeit, indem sie über ihre seelischen Krisen bloggt. Anfangs schreibt sie eher für ihre Eltern, ihre drei Geschwister und Bekannte, die ihr Verhalten während psychotischer Zustände so besser verstehen sollen. Doch ihre Erzählungen treffen offenbar einen Nerv. Über eine Million Menschen, vor allem Betroffene und deren Angehörige, klicken die Seite an und reagieren auf ihre Einträge.

Sie schreibt auch, damit möglichst viele Menschen wissen, was eine Schizophrenie ist und gegen das Stigma, mit dem die Krankheit behaftet ist:

Jeder Mensch kann daran erkranken, manche trifft es nur einmal, manche mehrmals im Leben, andere chronisch. Es bedeutet nicht, geistig behindert zu sein, aber seelisch. Anna Kunze

Hilfe zur Selbsthilfe: "Seid achtsam und wertschätzend!"

In ihrem Blog schreibt sie, dass sie sich während der Zeit ihrer schwersten Krise, die sie für acht Monate in die Klinik brachte, eine Genesungsbegleiterin gewünscht hätte: Um sie über ihre Krankheit aufzuklären, ihr und ihrer Familie Ängste zu nehmen, damit sie durchhalten kann in der Gewissheit, dass es wieder besser wird. Mut machen Anna damals vor allem Gespräche mit Mitpatienten. Aus dieser Erfahrung heraus beginnt sie später, sich ehrenamtlich im Selbsthilfenetzwerk für seelische Gesundheit und bei EX-IN LV Sachsen e.V. zu engagieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK