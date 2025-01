Verkleidet als die Heiligen Drei Könige ziehen die Sternsinger bundesweit rund um den Jahreswechsel von Haus zu Haus und sammeln Geld für Kinder und Jugendliche in armen Ländern.

Erzbischof Bentz sagte im Eröffnungsgottesdienst im Paderborner Dom, in vielen Ländern und Regionen der Erde gehe es Kindern nicht gut, weil man ihnen nicht ihre Würde gebe. Viele hätten nicht die Möglichkeit, ihr Leben zu verwirklichen. Kinder erlebten Krieg und Gewalt. Die Rechte der Kinder müssten gestärkt und ihre besondere Würde geschützt, geachtet und respektiert werden.

"Auch in der Kirche muss ein Ort sein, an dem die Rechte der Kinder besonders geschützt sind", betonte der Erzbischof. Der Geistliche rief zugleich Kinder und Jugendliche dazu auf, Kirche mitzugestalten.

Der Präsident des Kindermissionswerks "Die Sternsinger", Pfarrer Dirk Bingener, betonte, die Sternsinger wollten mit ihrem Engagement ganz konkret dafür sorgen, dass Kinderrechte eingehalten werden. Denn noch immer ist die Not von Millionen von Kindern groß: 250 Millionen von ihnen, vor allem Mädchen, gehen weltweit nicht zur Schule. 160 Millionen Kinder müssen arbeiten, rund die Hälfte unter ausbeuterischen Bedingungen.

Bildrechte: Josemarie Nyagah/Fairpicture/Kindermissionswerk

Sternsinger in Sachsen und Thüringen

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet königlichen Besuch: Am 6. Januar 2025, um 11:30 Uhr sind die Sternsinger aus den Bistümern Dresden-Meißen und Görlitz in der Staatskanzlei in Dresden zu Gast. Mit Kronen auf dem Kopf und in bunte Gewänder gehüllt werden die Mädchen und Jungen Lieder singen, das Haus segnen und eine Spende für Kinder in Not erbitten. In diesem Jahr gestalten Sternsinger aus der Pfarrei Herz Jesu Plauen/Vogtland das Programm.

In der Aegidienkirche in Heiligenstadt im Eichsfeld werden am 02.01.2024 die ersten Sternsinger ausgesendet. Wie die Pfarrgemeinde informierte, sind die Mädchen und Jungen am Freitag und Samstag in Heiligenstadt unterwegs und bringen den Segen in Häuser und Wohnungen. Am Sonntagnachmittag (05.01.) werden die Sternsinger von 15 bis 17 Uhr in der St. Aegidien-Kirche sein. Wer nicht zu Hause besucht werden kann, bekommt dort sein Segensband "20*C+M+B+25".

Über eine Milliarde Euro seit 1959 gesammelt

Die Aktion Sternsingen gibt es in Deutschland seit 1959. Getragen wird sie vom Kindermissionswerk der katholischen Kirche und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Aachen, inzwischen beteiligen sich in ökumenischer Verbundenheit auch evangelische Kinder. Das Sternsingen gilt inzwischen als weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Seitdem wurden rund 1,36 Milliarden Euro gesammelt für mehr als 74.000 Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa.

"C+M+B" - "Christus segne dieses Haus"

Das Sternsingen reicht als Brauch bis ins Mittelalter zurück. Traditionell schreiben die Sternsinger mit Kreide die Jahreszahl sowie das Kürzel "C+M+B" über die Haustür. Das ist Latein und heißt "Christus Mansionem Benedicat", zu deutsch: "Christus segne dieses Haus".

Stichwort: Epiphanias oder Dreikönigstag * Zum kirchlichen Fest Epiphanias, besser als Dreikönigstag bekannt, besuchen - von einem Sternenträger angeführt - als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidete Mädchen und Jungen die Gemeindemitglieder.



* Das aus dem Griechischen stammende Wort Epiphanias für Erscheinung wird in der heutigen Zeit als christliches Fest am 6. Januar begangen.



* Erscheinung bedeutet dabei für die Gläubigen die menschliche Gegenwart Gottes in der Person Jesu Christi. Im Volksmund sind auch die Namen Dreikönigsfest, Dreikönigstag oder Heilige Drei Könige gebräuchlich. Der zwölfte Tag nach dem ersten Weihnachtsfeiertag gilt nach biblischer Überlieferung als Tag der Ankunft der drei Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem.