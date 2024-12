Es gibt Mythen, die sind einfach schön und an denen muss nicht gerüttelt werden. An diesem aber schon: Dem Mythos von der Sehnsucht des Bergmanns nach Licht, weil er es nie sieht. Da er bei morgendlicher Dunkelheit in den Schacht einfährt, abends im Dunkel ihn wieder verlässt.

Und doch: die vielen Lichter, die hell erleuchteten Pyramiden und Schwibbögen. Die Schnitzereien im Erzgebirge. Andere historische Bergbauregionen wie der Harz, das Berchtesgadener Land, die Alpen kennen diese Traditionen nicht. Trotz gleicher Voraussetzungen: Holzreichtum, das Auf und Ab des Bergbaus, dass die Bergmänner zu Nebentätigkeiten zwingt. Und dunkel ist es in allen Schächten. Warum also entwickelt ausgerechnet der erzgebirgische Bergmann ein solches Faible für Licht?

Der Kunsthistoriker Igor Jenzen führt dies auf "eine bestimmte Konstellation zwischen den Bergleuten und – das klingt jetzt erst einmal merkwürdig – dem Hof in Dresden" zurück. Jenzen leitete bis 2021 das Dresdner Museum für Volkskunst. Seinen Forschungen zufolge beginnt alles im September 1719. Da heiratet der Sohn Augusts des Starken die Kaisertochter Maria Josepha. Höhepunkt der vierwöchigen Feiern ist ein Bergfest im Plauenschen Grund bei Freital mit 1.500 Bergmännern. Sie marschieren aus dem Dunkel zum lichtüberfluteten Saturntempel, in dem August feiert.

"Da hingen an der Decke überall Kronleuchter", berichtet Jenzen und nennt sie ein wesentliches Element der erzgebirgischen Weihnacht. Spinne, so sage der Erzgebirger dazu. Zurückgehen sie seiner Meinung nach auf das besagte Saturnfest. "Erst seit diesem Fest gibt es überhaupt Lichterbergmänner", meint Jenzen.

Jörg Bräuer dagegen glaubt nicht an die Übernahme höfischen Prunks, sondern verweist auf die tiefe Frömmigkeit der Bergleute, begründet in ihrer harten und gefährlichen Arbeit. Im Christentum stehe das Licht für Jesus, von dem es in der Bibel heiße, er sei das Licht der Welt. Und deshalb, so Bräuer, haben Kerzen und Kienspan für Knappen ihre besondere Symbolik. Zugleich seien Bergleute bei ihrer Arbeit auf künstliches Licht angewiesen und brauchten dafür Halterungen: "Deshalb gibt es diese vielen Figuren, diese Leuchter, diese Pyramiden, die alle Lichter halten."