Für Christinnen und Christen ist es die Zeit der Vorbereitung und Vorfreude auf die Ankunft Christi, die Geburt Jesu. Adventslieder aus allen Epochen und Genres handeln davon, auch von der Hoffnung auf das Licht am Ende des Tunnels in dunkler Zeit.

Bei leichtem Schneefall und Minusgraden draußen vor dem Lokschuppen in Chemnitz-Hilbersdorf begannen die Proben. Die Tore weit gemacht hatten für den besonderen Auftritt in spektakulärer Kulisse die Enthusiasten vom "Schauplatz Eisenbahn" , die auf dem historischen Areal Eisenbahngeschichte erlebbar machen.

Eisenbahn-Bilder waren in den Spirituals der Sklaven in den USA im 19. Jahrhundert Codes für diejenigen, die in die Freiheit flüchten wollten. Mit der "Underground Railroad", einem Netzwerk von Fluchthelfern und Unterstützern, machten sie sich auf den Weg. Viele schafften es in den Norden der Vereinigten Staaten, viele bezahlten ihren Mut mit dem Leben.