Fast hundertmal in Gutachten des Verfassungsschutzes erwähnt

Mit 84 Prozent stimmte eine breite Mehrheit für den 42-jährigen Tillschneider. Es war bereits sein dritter Anlauf, seit er 2014 aus dem Landesverband Sachsen nach Sachsen-Anhalt gewechselt war. Noch 2015 und 2018 war er bei den Vorstandswahlen durchgefallen. Auch ein Versuch, in den Bundesvorstand einzuziehen, scheiterte. Umso mehr ist seine jetzige Wahl ein Signal des völkischen und nur oberflächlichen aufgelösten "Flügel"-Netzwerks in der AfD: Seht her, wir lassen uns nicht einschüchtern. Das richtet sich neben dem Verfassungsschutz vor allem an den AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen und all jene, die zuletzt einen Parteiausschluss des Brandenburger "Flügel"-Kopfes Andreas Kalbitz vorangetrieben hatten.

Tillschneider 2017: Damals bewarb er sich um das Amt des Beisitzers im Bundesvorstand. Bildrechte: dpa Denn Tillschneider ist seit Beginn der AfD eine der Hauptfiguren in der Frage, ob die Partei rechtsextrem ist. Deutlich wird sein Denken in einer angeblichen Klarstellung aus dem vergangenen Dezember. Der Verfassungsschutz hatte Tillschneider zuvor fast hundertmal in einem Gutachten über "Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung" innerhalb der AfD zitiert.



Laut den dort gelisteten Aussagen von Tillschneider seien Staat und Demokratie etwa "deformiert". Der Islam habe sich in den "kranken" westeuropäischen Gesellschaften "eingenistet" und "Parallelgesellschaften" gebildet, "die wie ein Baumpilz am Stamm der deutschen Eiche wuchern". Ein Einwanderungsgesetz bräuchte es "nur als Gesetz gegen, aber nicht als Gesetz für Einwanderung". Doch Tillschneider erklärte: alles missverständlich zwar, aber doch grundgesetzkonform. Davon ließ sich der Verfassungsschutz nicht überzeugen. Wenige Monate später folgte die Beobachtung des "Flügels" und Tillschneiders.

Tillschneider: AfD ist "einziger Verfassungsschutz im Land"

Bei seiner Vorstellungsrede am Sonntag hatte er selbst über den Verfassungsschutz gesprochen. All jene, die auf dessen Einschätzung vertrauten, nannte der Politiker "ziemlich blöd". Eine Einsicht hört sich anders an. Unter dem Jubel seiner Partei sagte er: "Wir, die AfD, sind der einzige Verfassungsschutz in diesem Land."

Wie gut dieser "AfD-Verfassungsschutz" funktioniert, zeigt etwa die Anwesenheit von Steven H. beim Landesparteitag. Über H. ist seit spätestens Ende 2016 bekannt, dass er sich sowohl bei der AfD und ihrer Jugendorganisation der Jungen Alternative engagiert hat als auch bei der rechtsextremen, vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären Bewegung. So war H. Ordner auf einem IB-Festival in Dresden, lief in der ersten Reihe einer Demo in Berlin und beteiligte sich an IB-Infoständen in den Innenstädten von Magdeburg und Halle. Sogar als die New York Times im Dezember 2018 über die Identitären in Halle berichtete, ließ H. sich offenbar bereitwillig fotografieren.

Die Identitäre Bewegung steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD. Dennoch saß Steven H. am Sonntag unter den Mitgliedern der AfD in Dessau und stimmte mit ab. Das zeigt ein Foto der DPA. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT erklärte der Chef von H.s bisherigen Kreisverband, dass dieser dort nicht mehr Mitglied sei. Der Landesverband ließ eine Anfrage am Dienstag unbeantwortet.

Tillschneiders Anfänge mit der Patriotischen Plattform