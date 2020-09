Kleinstadthelden Die besten Hobby-Griller kommen aus Colbitz: Die GoGrillaz

"Wir haben uns dann entschieden, dass wir tatsächlich ein neues Event hier gründen. Das war diese Grillmeisterschaft, weil die Grillszene in Ostdeutschland noch nicht so gut organisiert ist wie in den alten Bundesländern. Nordrhein-Westfalen hat viele, Bayern hat viele und hier hast du gar nichts. Wir wollten einfach auch ein Teil davon sein", sagt Tim Hoppe. Er ist Teil des Teams und Gründer der GoGrillaz, betreut die Social Media-Kanäle sowie das Sponsoring und Marketing.

Susi Maaß ist Teammitglied der GoGrillaz. Sie gewann die Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt und die Deutschen Amateur-Grillmeisterschaften. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Susi Maaß ist eine der vier Frauen im Team. Vor den GoGrillaz war ihr Mann für das Grillen zuständig und sie hat sich ganz klassisch um die Salate gekümmert. Jetzt steht sie am Grill und hält neben der Grillzange auch den Landestitel und den Deutschen Meistertitel in der Hand.



"Ich glaube, im Endeffekt ist es die Kreativität, die die Frauen mit an den Grill bringen. Was wir ja auch schon jetzt viel bewiesen haben. Auch mit unseren Tellern als Eyecatcher. Das Auge isst bekanntlich auch mit", sagt Susi Maaß.