HSB stellen um Sommerfahrplan gestartet: Mehr Züge fahren auf den Brocken

26. April 2024, 14:35 Uhr

Die Harzer Schmalspurbahnen sind am Freitag auf ihren Sommerfahrplan umgestiegen. In den warmen Monaten fahren wieder mehr Züge. Auch das Deutschlandticket gilt in den Zügen der HSB – ausgenommen von der Brockenbahn.