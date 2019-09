Förderschüler zählen als Abbrecher

Für Bildungsminister Marco Tullner (CDU) ist das schlechte Abschneiden Sachsen-Anhalts im Bundesvergleich vor allem ein statistischer Effekt. Denn hierzulande besuchen viele leistungsschwache Schüler eine Förderschule. Dort kann der einfachste aller allgemeinbildenden Abschlüsse – der Hauptschulabschluss – aber in der Regel nicht erworben werden.

Bildungsminister Marco Tullner (CDU) fordert, Förderschulzeugnisse als Abschluss anzuerkennen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ein Abschluss einer Förderschule taucht in dieser Art von Statistik erstmal als 'ohne Abschluss' auf." Er fordere in der Kultus-Ministerkonferenz, die Abgangszeugnisse der Förderschule als Abschluss anzuerkennen. "Am Ende machen die jungen Leute einen Abschluss." Es gebe gute Beispiele für Schüler, die trotz einer Lernbehinderung anschließend auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassten.



Etwa die Hälfte der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in Sachsen-Anhalt kommen von Förderschulen: 1.019 von insgesamt 2.004 Schulabgängern.

"Kein Bock" ist keine Erklärung

Die andere Hälfte der Abgänger ohne Abschluss waren an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen. "Kein Bock" ist aber auch für diese 948 Jugendlichen keine Erklärung für ihr Scheitern. Schulsozialarbeiter sprechen von 'Multiproblemlagen', die zu den Schulabbrüchen führen.

Lydia Büthof von der Netzwerkstelle Schulsozialarbeit sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe drei Faktoren, die dazu führten, dass Jugendliche die Schule nicht mehr besuchten: Eltern, die selbst eine kritische Haltung zur Schule haben und diese auf ihre Kinder übertragen, können laut Büthof ein Grund sein. Es gebe aber auch angstbedingte Schulvermeidung: "Wenn ein Kind Versagensängste hat, Schulphobie, Trennungsängste, dass es aus diesen Gründen nicht mehr die Schule besuchen möchte." Klassisches Schulschwänzen ist laut Büthof der dritte Faktor, der zu einem Schulabbruch führen kann.

Lydia Büthof koordiniert das Programm "Schulerfolg sichern" in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Netzwerkstelle Schulsozialarbeit Das kann von Konfliktsituationen mit Mitschülerinnen und Mitschülern sein, aber auch eine gestörte Beziehung zur Lehrkraft sein, das können auch schlechte Leistungen sein – das sind die großen Faktoren bei Schulabsentismus, die dann auch zu Schulabbruch führen. Lydia Büthof, Leiterin Netzwerkstelle Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit versucht mit Gesprächen Konflikte zu lösen und so den Weg zurück zu regelmäßigen Schulbesuchen und dem erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. Doch die weitere Finanzierung der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt ist derzeit unklar. Ein großer Teil des Geldes stammt aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), der jedoch am 31. Juli 2020 auslaufen wird. Auch wie hoch der Anteil des Landes an der künftigen Finanzierung der Schulsozialarbeit sein wird, steht noch nicht fest – derzeit laufen die Haushaltsverhandlungen.

Bildungsminister Marco Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die bisherige Zahl von ca. 380 Sozialarbeitern an Schulen solle allerdings nicht reduziert werden. Tullner: "Wenn es mit den EU-Verhandlungen schwierig wird, wir das Land mit eigenen Mitteln eingreifen. Sodass eine Absicherung der Schulsozialarbeit auf dem Niveau, wie wir sie bisher haben, auf jeden Fall gesichert ist." Die bisherige Verteilung der Schulsozialarbeiter will Tullner neu strukturieren, kündigte er an.

Lehrermangel verschärft das Problem

Ein weiterer Faktor für den Schulabbruch ist der Lehrermangel. Der Vorsitzende des Landeselternrates, Matthias Rose, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, wenn die Unterrichtsversorgung an einer Schule am Seidenen Faden hänge, sei dort niemand mehr in der Lage oder willentlich, Energie in die Förderung von leistungsschwachen Schülern zu stecken. Auch die Eltern seien überfordert.

Wenn ich jetzt von Schulen rede, wo jede dritte Unterrichtsstunde schon gar nicht mehr auf dem Stundenplan erscheint, ist das ein ganz beängstigendes Signal. Dann ist es natürlich eher so, dass Schüler überfordert sind, diesen Unterrichtsausfall irgendwie nachzuarbeiten. Matthias Rose, Landeselternrat

Kein Abschluss, keine Chance?

Ohne Schulabschluss sind die Aussichten auf einen gut bezahlten Beruf deutlich schlechter, die Wahrscheinlichkeit einmal in die Arbeitslosigkeit zu rutschen dafür erhöht – trotz der aktuell noch guten konjunkturellen Lage.