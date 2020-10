Zwar profitiere er auch von den ganzen Kontakten, für die Akzeptanz der EU innerhalb des Landes sei seine Sonderrolle aber nicht gut, so Schulze: "Je weniger Abgeordnete mit den Bürgern über ihre Probleme sprechen können, desto schwieriger ist es, für eine positive Stimmung im Sinne von Europa zu werben."

Ganz allein ist Schulze dennoch nicht. Damit Deutschland politisch abgedeckt wird, haben die Abgeordneten der großen Parteien innerhalb ihrer Gruppen Zuständigkeiten für die einzelnen Bundesländer vergeben. Für die SPD ist jetzt Joachim Schuster aus Bremen auch für Sachsen-Anhalt tätig. Im November will er sich mit dem Landesvorstand über seine Arbeit abstimmen, sagt Schuster. Außerdem sucht er gerade noch ein Büro im Land.

Bei den Grünen übernehmen gleich drei Abgeordnete Sachsen-Anhalt: die Ko-Vorsitzende der Grünen EP-Fraktion, Ska Keller aus Brandenburg; Erik Marquardt aus Berlin und Anna Cavazzini aus Sachsen. Cavazzini stammt aus Hessen, hat aber in Chemnitz studiert. Mit Marquardt teilt die neu gewählte Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ein Büro in Magdeburg.

Bildrechte: Anna Cavazzini/Pressefoto Ich finde es auch symbolisch wichtig, physisch vor Ort zu sein – und nicht nur virtuell für Sachsen-Anhalt zuständig. Anna Cavazzini Grüne

"Ich versuche, wirklich, jede freie Minute in meinem Wahlkreis unterwegs zu sein", sagt Cavazzini. "Als Europäisches Parlament haben wir fast doppelt so viele Sitzungswochen wie der Bundestag. Da bleiben oft nur der Freitag und das Wochenende, um Wahlkreisarbeit zu machen."

Gerade hat Cavazzini eine von ihr beauftragte Studie zu Einstellungen gegenüber der EU veröffentlicht. Ein Drittel der Menschen in Ostdeutschland sagt demnach, die Mitgliedschaft in der EU bringe mehr Nachteile als Vorteile. In Westdeutschland sehen das ein Viertel so. Nur eine knappe Mehrheit im Osten sieht die Vorteile überwiegen. Die Zahlen sind repräsentativ.

Diese Abgeordnete sind für Sachsen-Anhalt zuständig Anna Cavazzini (Bündnis 90/Die Grünen)

Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen)

Maximilian Krah (AfD)

Erik Marquardt (Bündnis 90/Die Grünen)

Martina Michels (Die Linke)

Jan-Christoph Oetjen (FDP)

Sven Schulze (CDU)

Joachim Schuster (SPD)

"Wir müssen Europa besser erklären", sagt Cavazzini. Für sie sei es auch nie eine Frage gewesen, kein Büro in Sachsen-Anhalt zu haben. "Ich finde es auch symbolisch wichtig, physisch vor Ort zu sein – und nicht nur virtuell für Sachsen-Anhalt zuständig."

Auftritte in Sachsen-Anhalt gab es bei Maximilian Krah zuletzt keine. "Wir haben da Nachholbedarf", sagt der AfD-Abgeordnete aus Dresden. Neben Sachsen ist Krah auch für das Nachbarbundesland zuständig. Obwohl der Kontakt in die Landespolitik gut sei, seien die Kollegen hier angesichts der Corona-Lage zuletzt zurückhaltender gewesen als die sächsische AfD, sagt er. Außerdem müsse er sein Netzwerk in Sachsen-Anhalt erst noch aufbauen, so Krah, der in Brüssel im Ausschuss für internationalen Handel sitzt.

Ein Büro in Magdeburg suche er derzeit noch. Der ursprüngliche Plan, in das Büro des Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann mit einzuziehen, scheiterte daran, dass Pasemann vom Vermieter gekündigt wurde.

Bildrechte: imago images / HärtelPRESS Unsere Liste hatte eine Schlagseite nach Süd- und Westdeutschland. Leute im Osten sagen seltener: Ich trau mir das zu. Etwa, weil ihnen die internationale Erfahrung fehlt. Maximilian Krah AfD

Krah will, dass die EU-Institutionen wieder weniger Macht haben. Rhetorisch schlägt er dabei in dieselbe Kerbe wie andere AfD-Politiker im Osten. Gerade nannte Krah die milliardenschwere Beteiligung Deutschlands am EU-Wiederaufbauprogramm in der Corona-Krise "die größte Ausplünderung unseres Landes seit den Kriegsreparationen der Sowjetischen Besatzungszone".

Doch trotz der Stärke der Ost-AfD bei Landtags- und Bundestagswahlen: Krah stand zwar auf Platz drei der Bundesliste seiner Partei. Er ist aber der einzige AfD-Abgeordnete aus einem ostdeutschen Landesverband. Um Thüringen kümmert sich deshalb eine von drei bayerischen Mandatsträgerinnen.

Diese Abgeordneten sind für Sachsen zuständig Anna Cavazzini (Bündnis 90/Die Grünen)

Cornelia Ernst (Die Linke)

Andreas Glück (FDP)

Peter Jahr (CDU)

Maximilian Krah (AfD)

Constanze Krehl (SPD)

"Unsere Liste hatte eine Schlagseite nach Süd- und Westdeutschland", sagt Krah. "Leute im Osten sagen seltener: Ich trau mir das zu. Etwa, weil ihnen die internationale Erfahrung fehlt." Eine Quotenregelung lehnt Krah ab: "Jeder Abgeordnete muss sich verantwortlich fühlen: ein Mann für Frauen und Männer, ein Sachse für Sachsen und den Rest Deutschlands."

Dass Europaabgeordnete nicht unbedingt ein Büro in jedem Bundesland brauchen, für das sie zuständig sind, meint Robert-Martin Montag. Der Generalsekretär der Thüringer FDP war bei der Europawahl vor einem Jahr mit Platz sieben der bestplatzierte ostdeutsche Kandidat seiner Partei. Ursprünglich ein aussichtsreicher Platz, am Ende erhielt die FDP aber nur fünf Sitze.

Robert-Martin Montag aus Thüringen trat für die FDP bei der Europawahl 2019 an Bildrechte: Robert-Martin Montag/FDP Thüringen Viel wichtiger als dass jemand die Tür irgendwo auf und zu macht, ist, dass er oder sie über Telefon, Video-Call, E-Mail erreichbar ist.

Mittlerweile sitzt Montag im Erfurter Landtag und in Brüssel kümmert sich die Hessin Nicola Beer um Thüringen. Beer ist zudem Vizepräsidentin des Parlaments und noch für drei weitere Bundesländer zuständig. "Viel wichtiger als dass jemand die Tür irgendwo auf und zu macht, ist, dass er oder sie über Telefon, Video-Call, E-Mail erreichbar ist", sagt Montag. Nicola Beer sei das. Die Landtagsfraktion profitiere sehr vom direkten Draht nach Brüssel.

Diese Abgeordnete sind für Thüringen zuständig Nicola Beer (FDP)

Reinhard Bütikofer (Bündnis 90/Die Grünen)

Viola von Cramon-Taubadel (Bündnis 90/Die Grünen)

Constanze Krehl (SPD)

Sylvia Limmer (AfD)

Martin Schirdewan (Die Linke)

Marion Walsmann (CDU, Erfurt)

So vermitteln zuständige Abgeordnete ihren Kollegen und Kolleginnen im Bundestag und den Landtagen Kontakte in die EU-Verwaltung und zu Fachpolitikern. Oder ihr Büro erklärt die Auswirkungen neuer Verordnungen für lokale Unternehmen. Die Akzeptanz der EU hänge auch davon ab, "ob man sich mit seinen Problemen in Brüssel vertreten sieht", sagt Montag. Die Erreichbarkeit sei da wichtiger als beispielsweise, die Wahllisten zu quotieren.

"Die Menschen in Mitteldeutschland sind im Europäischen Parlament nicht generell unterrepräsentiert", sagt Prof. Dr. Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin von der Uni Leipzig. Bei der Linken seien Abgeordnete aus dem MDR-Gebiet sogar überrepräsentiert: Die Sächsin Cornelia Ernst ist eine von fünf Abgeordneten. Zählt man die Ostberlinerin Martina Michels hinzu, kommen vier der fünf aus ostdeutschen Landesverbänden.