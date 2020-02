Im vergangenen Jahr kehrte Güssau nach 20 Jahren der politischen Bühne im Stendaler Rathaus den Rücken zu und trat sein Mandat als Stadtratsmitglied nicht mehr an. Damals sagte Güssau, er habe zu sehr an Zustimmung bei den Wählern verloren. Güssau kündigte dabei an, sich nun voll dem Amt als Landtagsabgeordneten widmen zu wollen und so das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.