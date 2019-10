Hannelore Jordan (l.) und ihr Sohn Christoph vor dem Eiscafé der Familie Bildrechte: MDR Collage/Daniel George/Martin Paul

Der Rasen im Garten ist nass. So ganz verzogen haben sich die dunklen Wolken am Himmel noch immer nicht. Dieser verregnete Nachmittag im Oktober fühlt sich so richtig nach Herbst an: Kalt und ungemütlich ist es. Doch trotzdem schlendert aus dem Eiscafé Jordan ein Mann mittleren Alters, mit der linken Hand öffnet er die Tür, in der rechten hält er ein Vanille-Eis, und weil er es gar nicht abwarten kann, schleckt er beim Verlassen des Verkaufsraums bereits daran.

In Schermcke haben die Leute immer Lust auf Eis. So scheint es zumindest. Seit 40 Jahren besteht das Eiscafé der Familie Jordan im kleinen Ortsteil der Stadt Oschersleben in der Börde nun schon – geführt immer in Familienhand. Das nennt sich berufliche Konstanz. "Jeden Morgen aufstehen, jedes Wochenende aufstehen – so musste das schon früher sein und so haben wir das durchgezogen", sagt Hannelore Jordan. "Du kannst nicht einfach aufhören, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Du musst dein Ding durchziehen. Nur so geht das."

Von der Krankenschwester und dem Elektriker zu Eis-Verkäufern

Das Ding durchziehen heißt im Fall der Jordans: Eis verkaufen. Das hätte Hannelore Jordan zu Beginn ihres Berufslebens auch nicht gedacht. "Meine Eltern hatten eine Schlachterei. Wir sitzen hier im Schlachthaus", sagt die 69-Jährige im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Heute ist das alte Schlachthaus ein uriges Wohnzimmer mit Kamin. "Meine Mutter hat immer gesagt: So ein großes Geschäftshaus mit einem normalen Verdienst zu halten, ist schwierig." Seit 1957 war der Konsum im Haus. Als der jedoch in eine neu gebaute Kaufhalle umzog, mussten sich Hannelore Kraft, die als Krankenschwester arbeitete, und ihr Mann, der Elektriker war, etwas einfallen lassen – und fanden eine Lücke im DDR-System.

"Ein kleines Café oder eine Eisdiele durften wir eröffnen. Alles andere war ja sonst Kapitalismus, aber das haben sie den Leuten zugestanden", erinnert sich Hannelore Jordan. "Ohne den Segen von oben ging nichts." Doch den hatten sie. 1979 war das. Und dann ging es los: "Am Anfang habe ich noch als Gemeindekrankenschwester gearbeitet und am Nachmittag dann Eis verkauft." Irgendwann lief der Laden aber so gut, dass Hannelore Jordan ihren Job aufgab. "Als Krankenschwester habe ich damals vielleicht umgerechnet 400 bis 500 Mark im Monat verdient." Das Eis-Geschäft war lukrativer. Auch ihr Mann zog sich ein Jahr später aus seinem Job zurück und stieg Vollzeit im Eiscafé mit ein.

Viele unserer heutigen Kunden haben schon zu DDR-Zeiten als Kinder vor dem Tresen gestanden, heute kaufen sie ihren eigenen Kindern hier Eis. Hannelore Jordan über das traditionsreiche Schermcker Eis

"Was wir damals gemacht haben", sagt Hannelore Jordan, "war mit der heutigen Zeit nicht vergleichbar." Eine Eismaschine? Gab es nicht. War viel zu teuer. Und die Wartezeiten lang. Also "haben wir alte Maschinenteile aus Halle besorgt und uns eine Maschine selbst zusammengebaut mit Unterstützung eines Kühltechnikers", erinnert sich Hannelore Jordan.

Die Zutaten waren ein anderes Thema: "Wir mussten vieles mit Aromen machen, ohne frische Zutaten. Obst gab es ja kaum", sagt sie. Erdbeeren und Kirschen wurden selbst angebaut und eingekocht. "Wenn wir Glück hatten, gab es mal Bananen." Auch Waffeln waren nur schwer zu beschaffen, im Winter etwas leichter als im Sommer, so wurden sie auf Vorrat gekauft und gelagert, bis die Monate wieder wärmer wurden. 15 Pfennig kostete ein Fruchteis damals, genau wie ein Vanille-Eis. Schoko war etwas teurer: 20 Pfennig. Streng wurde kontrolliert, ob eine Kugel auch so viel wog, wie sie wiegen sollte. Wog sie nur etwas weniger, "galt das ja schon als Verrat am Volk", so Hannelore Jordan.

"Manch einem war das alles zu viel, der hat in den Sack gehauen", sagt sie mit Blick auf andere Eiscafés. Aber: "Wir mussten immer weitermachen, um Geld zu verdienen. Wir haben damit ja unseren Lebensunterhalt bestritten." Und das sogar gut: "In den ersten Jahren konnten wir es uns sogar leisten, die Eisdiele im Winter zuzulassen."

Nach der Wende: Finanz-Probleme