Hauptgrund für diesen Prozess ist dabei nicht die Abwanderung von Sachsen-Anhaltern in andere Bundesländer. Denn bereits seit 2014 haben sich die Wanderungsströme gewandelt und es ziehen wieder mehr Menschen nach Sachsen-Anhalt als umgekehrt. 2019 lag dieser sogenannte "Wanderungsgewinn" bei rund 2.400 Menschen. Überlagert wird diese Entwicklung vom weitaus größeren Geburtendefizit, also der Tatsache, dass pro Jahr deutlich weniger Menschen in Sachsen-Anhalt geboren werden als sterben.

Laut Prognose wird angenommen, dass die Zahl der Lebendgeborenen bis 2030 von jährlich rund 17.000 auf 13.000 sinken wird. Grund dafür ist der Geburteneinbruch nach der Wende. Die Zahl der Frauen, die statistisch betrachtet für eine Geburt in Frage kommen, wird in den kommenden Jahren deutlich sinken. Dem gegenüber stehen jährlich rund 30.000 Sterbefälle, die bis 2030 auf rund 32.000 steigen könnten. Auf eine Geburt kommen dann also rein rechnerisch 2,5 Sterbefälle.

Den Prognosen nach werden in den kommenden zehn Jahren nur zwei der 218 Orte in Sachsen-Anhalt mehr Einwohner haben als im Jahr 2014: Magdeburg und Halle. Vor allem die Universitäten und Hochschulen werden dafür sorgen, dass auch künftig viele junge Studierende aus allen Teilen Deutschlands in die beiden größten Städte Sachsen-Anhalts ziehen werden. Dadurch werden die Einwohnerzahl dort noch einige Jahre wachsen und die Bevölkerung im Durchschnitt sogar minimal wieder jünger.