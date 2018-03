Männerschutz in Sachsen-Anhalt Geschlagen und alleingelassen

Eine hohe Dunkelziffer

Die meisten Männer hätten zu viel Scheu, um sich von alleine zu melden. Deswegen vermutet auch sie eine hohe Dunkelziffer an Frauen, die ihrem Partner Gewalt antun. In 15 Jahren ihrer Arbeit habe sie nur drei Fälle erlebt, in denen Frauen wegen Gewalttätigkeit der Wohnung verwiesen worden. Uhlig kritisiert, dass das Thema tabuisiert werde:

Die Männer wollen damit nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil sie Angst haben, als Waschlappen dazustehen. Beate Uhlig, Beraterin in der Interventionsstelle in Dessau

Trotz der geringen Fallzahl im Raum Dessau hält sie sogenannte Männerschutzwohnungen, in denen Betroffene Zuflucht finden können, vor allem in den Städten Sachsen-Anhalts für nötig: "Wenn wir in Magdeburg und Halle jeweils einfach nur eine Einzimmerwohnung für betroffene Männer zur Verfügung hätten, würde das schon helfen."

Mit der Forderung steht sie nicht alleine da. André Gödecke ist für die Fachberatungsstelle ProMann in Halle tätig. Manchmal, sagt er, riefen bei ihm auch Männer an, die geschlagen werden. Etwa zweimal im Jahr sei das der Fall. "Ein Erstgespräch führe ich natürlich auch mit denen, ich möchte niemanden abweisen", meint er. Er könne die Betroffenen jedoch nur weitervermitteln, zu den Interventionsstellen oder nach Leipzig. Dort gibt es seit Anfang des letzten Jahres eine Männerschutzwohnung. Gerade, wenn Betroffene Kinder hätten, sei ein Wegzug für sie aber keine Option.

Neue Hoffnung mit der Gleichstellungsbeauftragten

Was im benachbarten Bundesland Sachsen in Sachen Männerschutz passiert, hat auch Andrea Blumtritt im Blick. Die Soziologin ist seit November 2017 Gleichstellungsbeauftragte Sachsen-Anhalts. Zuvor war der Posten beinahe zehn Jahre lang unbesetzt oder wurde vom Gleichstellungsministerium mit übernommen. Das könnte auch der Grund dafür sein, warum der Männerschutz Sachsen-Anhalts so lange still stand. Jetzt scheint sich langsam etwas zu bewegen: Am 24.11.2017 hat der Landtag einen Beschluss gefasst, der Prävention von sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt ausbauen und Beratung stärken will. Deswegen seien sie und das Gleichstellungsministerium jetzt im Gespräch mit den Beratungsstellen, um den aktuellen Bedarf abzufragen und die bereitgestellten Finanzen darauf anzupassen, erklärt Blumtritt.

Sachsen-Anhalts Gleichstellungsbeauftragte Andrea Blumtritt Bildrechte: Fotoatelier Menzel Die Gleichstellungsbeauftragte will die Veränderung jedoch nicht "übers Knie brechen", wie sie sagt. Erst 2019 soll möglicherweise ein männlicher Berater angestellt und mehr Fokus auf die Paarberatung von ProMann gelegt werden, die André Gödecke gemeinsam mit einer Kollegin anbietet. Über Unterstützung dabei würde er sich freuen, sagt der Sozialarbeiter. Momentan sei die Paarberatung nur am Rande seiner Arbeit in der Täterberatung und mit viel Engagement möglich.

"Sachsen-Anhalt geht seinen eigenen Weg"

Vorher sei es wichtig, den Bedarf zu analysieren: "Es greift zu kurz, den Spieß einfach umzudrehen.", erklärt Blumtritt ihr Vorgehen, "Die Gewalt, die Männer erfahren, muss nicht identisch sein mit der, die Frauen erfahren." Man wolle auch die Auswertungen der Projekte in Sachsen und Thüringen abwarten.

In Sachsen gibt es mittlerweile drei Männerschutzwohnungen, in Thüringen eine. In Sachsen-Anhalt schätzt Blumtritt den Bedarf als niedrig ein. Sie verlässt sich dabei auf die fünf bis sieben Prozent Männer, die die Angebote der vier Interventionsstellen durchschnittlich wahrnehmen. Dass deren Anteil wahrscheinlich höher ausfallen würde, wenn es Beratungsangebote explizit für Männer gäbe, weiß sie genauso wie die Beraterinnen in den Interventionsstellen. Insgesamt sieht sie den Männerschutz in Sachsen-Anhalt aber auf einem guten Weg: "Wir verharren nicht, sondern arbeiten zielgerichtet weiter." Jedes Bundesland habe eine andere Vorgeschichte und andere Voraussetzungen – Sachsen-Anhalt, sagt sie, gehe seinen eigenen Weg in seinem eigenen Tempo.

