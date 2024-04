Hintergrund sind mehrere Vorfälle vor beziehungsweise nach Fußballspielen mit Beteiligung des 1. FCM, zuletzt am 21. April vor dem Spiel gegen den FC Hansa Rostock. Dabei verwüsteten nach Angaben des Zugbetreibers mutmaßlich Fans des 1. FCM Züge der Odeg und belästigten unbeteiligte Reisende. Unter anderem die Märkische Oderzeitung (€) hatte darüber berichtet.

Für überregionale Aufmerksamkeit hatten bereits Mitte Februar Vandalismusschäden an einem Odeg-Zug von Berlin nach Magdeburg gesorgt. An Bord waren Fußballfans auf der Heimreise nach der FCM-Niederlage gegen Hertha BSC. "Zurück blieben eine katastrophale Zerstörung, Massen an Müll sowie Urin-, Bier- und Getränkelachen", teilte die Odeg seinerzeit mit. Medienberichten zufolge kostete die Reinigung des Zuges 25.000 Euro. Unter einigen FCM-Aufklebern waren den Angaben nach Rasierklingen versteckt, die die Reinigungskräfte hätten verletzen können.