Stichwahl am 28. April Sangerhausen: CDU-Kandidat Torsten Schweiger ist neuer Oberbürgermeister

29. April 2024, 12:11 Uhr

In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist Torsten Schweiger von der CDU am Sonntag zum neuen Oberbürgermeister gewählt worden. In der Stichwahl setzte er sich mit rund 61 Prozent der Stimmen gegen AfD-Kandidat Andreas Gehlmann durch. Im ersten Wahlgang am 14. April lag Schweiger bereits knapp vorn.